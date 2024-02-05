Ильюхин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюхин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1992

Отец: Ильюхин Александр Михайлович

Мать: Ильюхина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.2009

Дочь: Ильюхина Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.2013

Дочь: Ильюхина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.2021

Дочь: Ильюхина Алёна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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