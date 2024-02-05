Ильюхин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1992
Рождение ребёнка
28.10.2009
Дочь: Ильюхина Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.2013
Дочь: Ильюхина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.2021
Дочь: Ильюхина Алёна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности