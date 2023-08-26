Северная Вероника Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северная Вероника Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1994

Сын: Золотарев Александр Викторович

Отец ребёнка: Золотарев Виктор Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.2004

Сын: Золотарев Виктор Викторович

Отец ребёнка: не указан

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