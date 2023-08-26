Северная Вероника Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1994
Сын: Золотарев Александр Викторович
Отец ребёнка: Золотарев Виктор Борисович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.2004
Сын: Золотарев Виктор Викторович
Отец ребёнка: не указан