Саламова - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламова -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Борбошева Александра Анчиновна

Отец ребёнка: Саламов Аҥчы

Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандыкова Анна Анчиновна

Отец ребёнка: Саламов Аҥчы

Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламов Табыш Анчинович

Отец ребёнка: Саламов Аҥчы

Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламов Наял Анчинович

Отец ребёнка: Саламов Аҥчы

Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламов Акча Анчинович

Отец ребёнка: Саламов Аҥчы

Сӧӧк Тодош
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламов Аҥчы

Смерть
Неизвестно
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