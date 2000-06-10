Саламова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Борбошева Александра Анчиновна
Отец ребёнка: Саламов Аҥчы
Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандыкова Анна Анчиновна
Отец ребёнка: Саламов Аҥчы
Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саламов Аҥчы
Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саламов Аҥчы
Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саламов Аҥчы
Сӧӧк Тодош
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саламов Аҥчы
Смерть
Неизвестно