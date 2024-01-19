Кутурова (Ляпина) Татьяна Борисовна
Место рождения
Дата рождения02.07.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.2005
Дочь: Кутурова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Кутуров Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.2010
Дочь: Кутурова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кутуров Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно