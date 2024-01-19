Кутурова (Ляпина) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутурова (Ляпина) Татьяна Борисовна

Кутурова (Ляпина) Татьяна Борисовна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

02.07.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.06.2005

Дочь: Кутурова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Кутуров Андрей Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.08.2010

Дочь: Кутурова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кутуров Андрей Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуров Андрей Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close