Соловьева Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.09.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1975
Рождение ребёнка
06.04.1977
Сын: Соловьев Денис Валерьевич
Отец ребёнка: Соловьев Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
01.07.1985
Сын: Соловьев Никита Валерьевич
Отец ребёнка: Соловьев Валерий Николаевич