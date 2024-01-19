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Соловьева Татьяна Николаевна

Место рождения

Черевково, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Черевково, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.06.1975

Муж: Соловьев Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
06.04.1977

Сын: Соловьев Денис Валерьевич

Отец ребёнка: Соловьев Валерий Николаевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.07.1985

Сын: Соловьев Никита Валерьевич

Отец ребёнка: Соловьев Валерий Николаевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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