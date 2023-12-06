Мостовских ? Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМостовских ? Яковлевна

Мостовских ? Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мостовских Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Мостовских Николай Трофимович

Островное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Мостовских Василий Николаевич

Отец ребёнка: Мостовских Николай Трофимович

Островное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close