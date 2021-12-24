Жарков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1958
Дата смерти24.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1958
Рождение ребёнка
05.05.1983
Сын: Жарков Игорь Александрович
Мать ребёнка: Воронцова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
02.10.1985
Сын: Жарков Ярослав Александрович
Мать ребёнка: Воронцова Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
24.12.2021