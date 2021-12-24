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Жарков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1958

Дата смерти

24.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1958

Отец: Жарков Николай Иванович

Мать: Чернова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
05.05.1983

Сын: Жарков Игорь Александрович

Мать ребёнка: Воронцова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
02.10.1985

Сын: Жарков Ярослав Александрович

Мать ребёнка: Воронцова Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
24.12.2021
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