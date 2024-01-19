Язева Собянина Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язева Собянина Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосеева Язева Раиса Даниловна

Отец ребёнка: Язев Даниил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язева Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Язев Даниил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Язев Даниил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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