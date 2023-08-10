Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

1903 г.р.
1905 г.р.
1906 г.р.
1906 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Зюня

Отец ребёнка: Абрамсон Абрам Самуилович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сарра

Отец ребёнка: Абрамсон Абрам Самуилович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Даня

Отец ребёнка: Абрамсон Абрам Самуилович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Люся

Отец ребёнка: Абрамсон Абрам Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамсон Абрам Самуилович

Смерть
Неизвестно
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