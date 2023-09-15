Золотова (Кирьянова) Глафира Акиндиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова (Кирьянова) Глафира Акиндиновна

Место рождения

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

После 1928

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Кирьянов Акиндин Петрович

Мать: Кирьянова Юлия Васильевна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Клешнина Вера Владимировна

Отец ребёнка: Золотов Владимир Савватиевич

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотова Фея Владимировна

Отец ребёнка: Золотов Владимир Савватиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Владимир Савватиевич

Смерть
После 1928
Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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