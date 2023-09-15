Золотова (Кирьянова) Глафира Акиндиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиПосле 1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Клешнина Вера Владимировна
Отец ребёнка: Золотов Владимир Савватиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотова Фея Владимировна
Отец ребёнка: Золотов Владимир Савватиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1928