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Мохирев Степан Ларионович

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Место рождения

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1761

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Мохирева Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение
1761

Отец: Мохирев Ларион Иванович

Мать: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мохирева Василиса Степановна

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мохирев Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохирева Катерина

Смерть
1842
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