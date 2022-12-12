Мохирев Степан Ларионович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Мохирева Анна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1761
Отец: Мохирев Ларион Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мохирева Василиса Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мохирев Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мохирева Катерина
Смерть
1842