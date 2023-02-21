(Армгольд) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милица Оттовна
Отец ребёнка: Левит Отто
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левит Георгий
Отец ребёнка: Левит Отто
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левит Леонид Оттович
Отец ребёнка: Левит Отто
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левит Константин
Отец ребёнка: Левит Отто
Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тбилиси