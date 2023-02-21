(Армгольд) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Армгольд) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милица Оттовна

Отец ребёнка: Левит Отто

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левит Георгий

Отец ребёнка: Левит Отто

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левит Леонид Оттович

Отец ребёнка: Левит Отто

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левит Константин

Отец ребёнка: Левит Отто

Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тбилиси
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