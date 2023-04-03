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Иван Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 26.06.1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Борис Григорьевич

Мать: не указана

Ревизская сказка Чукал-на-Нуе 1782
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Улита Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Антиповна

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 26.06.1782
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