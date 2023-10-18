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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Афанасьевно

Мать ребёнка: Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Афанасьевна

Мать ребёнка: Галина Ивановна

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