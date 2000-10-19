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Кежутин Владислав Николаевич

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

14.08.1918

Дата смерти

19.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1918

Отец: Кежутин Николай Михайлович

Мать: Кежутина Елизавета Трофимовна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кежутина Маргарита Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кежутина Маргарита Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кежутин Николай Владиславович

Мать ребёнка: Кежутина Маргарита Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кежутина Татьяна Владиславовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.10.2000
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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