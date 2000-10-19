Кежутин Владислав Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1918
Дата смерти19.10.2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кежутин Николай Владиславович
Мать ребёнка: Кежутина Маргарита Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кежутина Татьяна Владиславовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.10.2000
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область