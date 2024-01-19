Бондарев Антоний Мамантович
Место рождения
Дата рождения10.07.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902 ст.
Сын Слободы Верхней Сыроватки государственного крестьянина Маманта Карпова Бондарева и законной жены его Наталии Лукиановны
Крещение
13.07.1902 ст.
Успенская церковь, Слобода Верхняя Сыроватка, Сумской уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
17.09.1930
Сын: Бондарев Анатолий Антонович
Мать ребёнка: Бондарева Мария Трофимовна
в метрике записано, что отец - столяр, а мать - домохозяйка, и это третий ребенок в семье
Смерть
Неизвестно