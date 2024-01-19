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Бондарев Антоний Мамантович

Место рождения

Верхняя Сыроватка, Сумська область

Дата рождения

10.07.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902 ст.

Отец: Бондарев Мамант Карпович

Мать: Бондарева Наталия Лукиановна

Верхняя Сыроватка, Сумська область
Сын Слободы Верхней Сыроватки государственного крестьянина Маманта Карпова Бондарева и законной жены его Наталии Лукиановны
Крещение
13.07.1902 ст.
Верхняя Сыроватка, Сумська область
Успенская церковь, Слобода Верхняя Сыроватка, Сумской уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Около 1923

Жена: Бондарева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
17.09.1930

Сын: Бондарев Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Бондарева Мария Трофимовна

Верхняя Сыроватка, Сумська область
в метрике записано, что отец - столяр, а мать - домохозяйка, и это третий ребенок в семье
Смерть
Неизвестно
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