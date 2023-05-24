Миннур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.?

Отец: Файздрахман

Мать: Расиха Габдрахмановна

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