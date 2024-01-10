Зубайдуллин Галиулла
Место рожденияс. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия
Рождение ребёнка
09.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубайдуллина Зайнаб
с. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия
Смерть
Неизвестно