Зубайдуллин Галиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубайдуллин Галиулла

Место рождения

с. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия
Рождение ребёнка
09.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубайдуллина Зайнаб

с. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия
Смерть
Неизвестно
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