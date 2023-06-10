Александрова Валентина Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1971
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1971
Рождение ребёнка
18.08.1991
Отец ребёнка: Малинин Иван Константинович
Рождение ребёнка
25.01.1993
Дочь: Малинина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Малинин Иван Константинович
Верхний Кугенер, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно