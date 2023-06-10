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Александрова Валентина Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1971

Отец: Александров Серафим Тимофеевич

Мать: Александрова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
18.08.1991

Сын: Малинин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Малинин Иван Константинович

Рождение ребёнка
25.01.1993

Дочь: Малинина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Малинин Иван Константинович

Верхний Кугенер, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Иван Константинович

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