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Saueauk (Saueauk) Liisa
Saueauk (Saueauk) Liisa
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Древо
Место рождения
Orrenhoff
Дата рождения
23.12.1874
Пол
Женский
Отец
Sõueauk Jaan
1844 г.р.
Мать
Saueauk (Pikkow) Marri
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874
Отец:
Sõueauk Jaan
Мать:
Saueauk Marri
Orrenhoff
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