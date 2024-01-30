Saueauk (Saueauk) Liisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Saueauk (Saueauk) Liisa

Место рождения

Orrenhoff

Дата рождения

23.12.1874

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874

Отец: Sõueauk Jaan

Мать: Saueauk Marri

Orrenhoff
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