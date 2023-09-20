Любимова (Чапурина) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1957
Дочь: Безрукова Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.1960
Дочь: Колташова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Шарыгин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1973
Дочь: Надежда Викторовна
Отец ребёнка: не указан