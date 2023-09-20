Любимова (Чапурина) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Чапурина) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1957

Дочь: Безрукова Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.03.1960

Дочь: Колташова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Шарыгин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.03.1973

Дочь: Надежда Викторовна

Отец ребёнка: не указан

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