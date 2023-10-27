Могильников Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1814
Сын: Могильников Маркел Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Могильников Фадей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могильников Иов (Ивайло) Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могильников Илья Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могильников Лаврентий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно