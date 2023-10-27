Могильников Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могильников Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1814

Сын: Могильников Маркел Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Могильников Фадей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могильников Иов (Ивайло) Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могильников Илья Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могильников Лаврентий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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