Селезнева Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1849

Дата смерти

08.05.1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.1922
Причина смерти: От старости
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