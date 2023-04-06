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Селезнева Евдокия Тимофеевна
Селезнева Евдокия Тимофеевна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1849
Дата смерти
08.05.1922
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бердянск
Место жительства
Неизвестно
Бердянск
Смерть
08.05.1922
Бердянск
Причина смерти: От старости
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