Поздняя (Половкова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Половкова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1878 ст.

Муж: Поздний Филипп Семенович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г. по жениху ... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1880 ст.

Сын: Поздний Яков Филиппович

Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.
Рождение ребёнка
25.02.1882 ст.

Дочь: Поздняя Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Рождение ребёнка
12.01.1887 ст.

Сын: Поздний Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
фонд 803- опись 2- дело 309 Метрическая книга С. Киселевка, Крестовоздвиженская ц. Лист 310
Рождение ребёнка
18.08.1893 ст.

Дочь: Забудькова Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Рождение ребёнка
09.11.1897 ст.

Дочь: Поздняя Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.

Дочь: Поздняя София Филипповна

Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Смерть
Неизвестно
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