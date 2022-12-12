Поздняя (Половкова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1878 ст.
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г. по жениху ... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1880 ст.
Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.
Рождение ребёнка
25.02.1882 ст.
Дочь: Поздняя Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Рождение ребёнка
12.01.1887 ст.
Сын: Поздний Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович
фонд 803- опись 2- дело 309 Метрическая книга С. Киселевка, Крестовоздвиженская ц. Лист 310
Рождение ребёнка
18.08.1893 ст.
Дочь: Забудькова Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Рождение ребёнка
09.11.1897 ст.
Дочь: Поздняя Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.
Дочь: Поздняя София Филипповна
Отец ребёнка: Поздний Филипп Семенович
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Смерть
Неизвестно