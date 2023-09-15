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Игнатий Богданович

Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.01.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1850 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: Марфа Борисовна

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Незаконорожденный
Крещение
27.01.1874 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: той же деревни крестьянин Григорий Ильин и города Порхова Мезенская вдова Прасковья Романова Бочарова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Миновна

Место жительства
Неизвестно
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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