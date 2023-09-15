Игнатий Богданович
Место рождения
Дата рождения25.01.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: Марфа Борисовна
Незаконорожденный
Крещение
27.01.1874 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: той же деревни крестьянин Григорий Ильин и города Порхова Мезенская вдова Прасковья Романова Бочарова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Миновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно