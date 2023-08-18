Лошкина Авдотья Федорова
Место рожденияпоч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Авдотья Семенова
Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Лошкин Сава Семенов
Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лошкин Семен Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782