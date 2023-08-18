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Лошкина Авдотья Федорова

Место рождения

поч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Лошкин Дмитрий Семенов

Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Авдотья Семенова

Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Лошкин Елисей Семенов

Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Лошкин Сава Семенов

Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Лошкин Евтихей Семенов

Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Лошкин Семен Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкин Семен Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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