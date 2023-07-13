Ярцев Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцев Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1973

Дата смерти

13.07.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.2000

Сын: Ярцев Владислав Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.2004

Дочь: Ярцева Алёна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.2010

Сын: Ярцев Даниил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.07.2023

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