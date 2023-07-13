Ярцев Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1973
Дата смерти13.07.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.2000
Сын: Ярцев Владислав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.2004
Дочь: Ярцева Алёна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.2010
Сын: Ярцев Даниил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.07.2023