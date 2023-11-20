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Сизов Вячеслав Викторович
Сизов Вячеслав Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.1951
Пол
Мужской
Отец
Сизов Виктор Иванович
1925 г.р.
Мать
Сизова (Коштарева) Раиса Трофимовна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1951
Отец:
Сизов Виктор Иванович
Мать:
Сизова Раиса Трофимовна
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