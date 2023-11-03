Галанина Федосья Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галанина Федосья Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1775

Дочь: Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Галанин Федор Антонов

Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Белова Параскева Антонова

Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов

Рождение ребёнка
01.04.1783

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Галанин Павел Антонов

Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов

Рождение ребёнка
14.10.1787

Сын: Галанин Андрей Антонов

Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов

Рождение ребёнка
02.09.1791

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Антонова

Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галанин Антон Михайлов

Смерть
Неизвестно
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