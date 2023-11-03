Галанина Федосья Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1775
Дочь: Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Белова Параскева Антонова
Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов
Рождение ребёнка
01.04.1783
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов
Рождение ребёнка
14.10.1787
Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов
Рождение ребёнка
02.09.1791
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Антонова
Отец ребёнка: Галанин Антон Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно