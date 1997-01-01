Гараев Ханиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараев Ханиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1951

Дата смерти

?.01.1997

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1951

Отец: Гараев Муллагали

Мать: Гараева Салима

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.01.1997
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