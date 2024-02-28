Терехов Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Дмитрий Иванов

Место рождения

с.Новотроицкое Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1708

Дата смерти

По 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова (Воробьева) Анна Игнатова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Терехов Аким Дмитриев

Мать ребёнка: Терехова (Воробьева) Анна Игнатова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Терехов Дмитрий Дмитриев

Мать ребёнка: Терехова (Воробьева) Анна Игнатова

Смерть
По 1762

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