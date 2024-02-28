Терехов Дмитрий Иванов
Место рожденияс.Новотроицкое Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1708
Дата смертиПо 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Терехова (Воробьева) Анна Игнатова
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Терехова (Воробьева) Анна Игнатова
Смерть
По 1762