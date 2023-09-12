Телицын Тарас Клементов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смерти1731
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Телицын Иван большой Тарасов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Телицын Иван Тарасов
Мать ребёнка: не указана
Ерпылевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Телицын Иван меньшой Тарасов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1731