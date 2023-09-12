Телицын Тарас Клементов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телицын Тарас Клементов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Телицын Артамон Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Телицын Андрей Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Телицын Иван большой Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Телицын Иван Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Ерпылевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Телицын Иван меньшой Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1731
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