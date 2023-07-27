Панков Владимир (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панков Владимир (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1913 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1946

Сын: Панков Сергей

Мать ребёнка: Панкова Евгения (тетя Женя) (тетя Женя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкова Евгения (тетя Женя) (тетя Женя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкова Евгения (тетя Женя) (тетя Женя)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Евгения (тетя Женя) (тетя Женя)

Смерть
Неизвестно
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