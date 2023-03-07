Кудрявцев Сава Тимофеев
Место рожденияпоч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиПосле 1705
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: Кудрявцев Тимофей Иванов
Мать: не указана
поч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1705