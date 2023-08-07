Харитонова Василиса Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Евдоким Семенович
Мать: Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
23.08.1798
Сын: Харитонов Александр Минеевич
Отец ребёнка: Харитонов Миней Харитонович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Наталья Миновна
Отец ребёнка: Харитонов Миней Харитонович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марина Миновна
Отец ребёнка: Харитонов Миней Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1835