Харитонова Василиса Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Василиса Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Евдоким Семенович

Мать: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
23.08.1798

Сын: Харитонов Александр Минеевич

Отец ребёнка: Харитонов Миней Харитонович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Наталья Миновна

Отец ребёнка: Харитонов Миней Харитонович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марина Миновна

Отец ребёнка: Харитонов Миней Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Миней Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1835
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