Тюменцева (Васильева) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюменцева (Васильева) Мария Гавриловна

Тюменцева (Васильева) Мария Гавриловна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Васильев Гаврила Тарасович

Мать: Васильева Анна Николаевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.01.1916 ст.

Муж: Тюменцев Евсевий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 8 22 января 1916 года о бракосочетании крестьянина Евсевия Маркеловича Тюменцева, первым браком, 18 лет и девицы Марии Гавриловны Васильевой, 17 лет. Поручители: Гаврил Николаевич Васильев и ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close