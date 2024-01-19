Тюменцева (Васильева) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
22.01.1916 ст.
Запись № 8 22 января 1916 года о бракосочетании крестьянина Евсевия Маркеловича Тюменцева, первым браком, 18 лет и девицы Марии Гавриловны Васильевой, 17 лет. Поручители: Гаврил Николаевич Васильев и ... Показать все
Смерть
Неизвестно