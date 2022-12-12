Толкачева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Толкачев Панкратий Сергеевич
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно