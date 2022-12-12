Толкачева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Толкачев Панкратий Сергеевич

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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