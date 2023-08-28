Швецов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Алексей

Мать: Швецова Ефроссия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова - Скрипинская Галина

Мать ребёнка: Швецова Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Владимир

Мать ребёнка: Швецова Капитолина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Капитолина

Смерть
Неизвестно
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