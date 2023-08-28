Швецов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Швецов Алексей
Мать: Швецова Ефроссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова - Скрипинская Галина
Мать ребёнка: Швецова Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швецов Владимир
Мать ребёнка: Швецова Капитолина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швецова Капитолина
Смерть
Неизвестно