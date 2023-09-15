Суриков Антип Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиДо 1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Суриков Петр Иванов
Мать: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Меланья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Федотова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1785
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)