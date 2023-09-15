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Суриков Антип Петров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

До 1785

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

Вычислено 1680 г.р.

Жена

Вычислено 1710 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Суриков Петр Иванов

Мать: Евдокия Герасимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Суриков Григорий Антипов

Мать ребёнка: Меланья Федотова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Федотова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1785
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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