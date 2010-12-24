Бунакова (Капитонова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Капитонова) Зинаида Михайловна

Место рождения

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

23.02.1932

Дата смерти

24.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932

Отец: Капитонов Михаил Михайлович

Мать: Капитонова Пелагея Николаевна

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Сухова Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Бунаков Юрий Семенович

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Тимофеева Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Бунаков Юрий Семенович

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунаков Юрий Семенович

Смерть
24.12.2010
Муромцево, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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