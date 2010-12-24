Бунакова (Капитонова) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.02.1932
Дата смерти24.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Сухова Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Бунаков Юрий Семенович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Тимофеева Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Бунаков Юрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.2010
Муромцево, Бабынинский муниципальный район, Калужская область