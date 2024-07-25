Симаков Прокопий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Симаков Илья Иванович
Мать: Ираида Андреевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Симаков Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Симакова (Чистякова) Стефанида Алимпиевна
Смерть
1893
Рождение ребёнка
1894
Сын: Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич
Мать ребёнка: Симакова (Чистякова) Стефанида Алимпиевна