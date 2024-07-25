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Симаков Прокопий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Симаков Илья Иванович

Мать: Ираида Андреевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Симаков Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Симакова (Чистякова) Стефанида Алимпиевна

Смерть
1893
Рождение ребёнка
1894

Сын: Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич

Мать ребёнка: Симакова (Чистякова) Стефанида Алимпиевна

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