Филатова (Карловв) Феврония Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова (Карловв) Феврония Петрова

Филатова (Карловв) Феврония Петрова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Карлов Петр Никитин

Мать: Карлова Анна Стефанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1893

Муж: Филатов Никита Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1894

Дочь: Матрона Никитина

Отец ребёнка: Филатов Никита Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.02.1896

Сын: Филатов Порфирий Никитин

Отец ребёнка: Филатов Никита Иванов

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Филатов Петр Никитин

Отец ребёнка: Филатов Никита Иванов

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Филатов Илья Никитин

Отец ребёнка: Филатов Никита Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close