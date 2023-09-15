Филатова (Карловв) Феврония Петрова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Карлов Петр Никитин
Мать: Карлова Анна Стефанова
Бракосочетание
27.10.1893
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1894
Дочь: Матрона Никитина
Отец ребёнка: Филатов Никита Иванов
Рождение ребёнка
?.02.1896
Отец ребёнка: Филатов Никита Иванов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Филатов Петр Никитин
Отец ребёнка: Филатов Никита Иванов
Рождение ребёнка
18.07.1904
Сын: Филатов Илья Никитин
Отец ребёнка: Филатов Никита Иванов
Смерть
Неизвестно