Карлин Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1908
Дата смерти18.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908
Отец: Карлин Пётр II
Мать: Карлина Зинаида
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Карлина Марфа
Рождение ребёнка
14.08.1930
Сын: Карлин Елизар
Мать ребёнка: Карлина Марфа
Рождение ребёнка
05.04.1946
Сын: Карлин Геннадий
Мать ребёнка: Карлина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карлина Марфа
Смерть
18.10.1989
село Матусово