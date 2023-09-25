Карлин Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлин Гаврил

Карлин Гаврил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1908

Дата смерти

18.10.1989

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1929 г.р.
1930 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908

Отец: Карлин Пётр II

Мать: Карлина Зинаида

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Карлина Марфа

Рождение ребёнка
14.08.1930

Сын: Карлин Елизар

Мать ребёнка: Карлина Марфа

Рождение ребёнка
05.04.1946

Сын: Карлин Геннадий

Мать ребёнка: Карлина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлина Марфа

Смерть
18.10.1989
село Матусово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close