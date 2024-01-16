Крысько Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысько Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крысько Иоанн Игнатьев

Мать: Крысько Пелагея Меркулина

Рождение ребёнка
25.06.1885

Сын: Крысько Давид Григорьев

Мать ребёнка: Крысько Мария Кондратова

Рождение ребёнка
16.01.1893

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Крысько Мария Кондратова

Рождение ребёнка
26.08.1900

Дочь: Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Крысько Мария Кондратова

Смерть
Неизвестно
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