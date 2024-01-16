Крысько Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крысько Иоанн Игнатьев
Рождение ребёнка
25.06.1885
Мать ребёнка: Крысько Мария Кондратова
Рождение ребёнка
16.01.1893
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Крысько Мария Кондратова
Рождение ребёнка
26.08.1900
Дочь: Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Крысько Мария Кондратова
Смерть
Неизвестно