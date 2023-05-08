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Бушуев Михаил Андеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Бушуев Андрей Иванович

Мать: Бушуева Варвара Спиридоновна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Бушуева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бушуев Константин Михайлович

Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
22.09.1872

Сын: Бушуев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно
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