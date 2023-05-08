Бушуев Михаил Андеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Бушуева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бушуев Константин Михайлович
Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
22.09.1872
Сын: Бушуев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно