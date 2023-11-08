Каменка Семён Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменка Семён Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиновская Ульяна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1901
Каменка, Копыльский район, Минская область
Или в Старом Копыле. На надгробии: Здесь покоится прах Семёна Фёдоровича Каменки
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