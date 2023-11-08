Каменка Семён Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малиновская Ульяна Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1901
Каменка, Копыльский район, Минская область
Или в Старом Копыле. На надгробии: Здесь покоится прах Семёна Фёдоровича Каменки