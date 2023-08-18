Зязин (Зезев) Никита (Микитка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязин (Зезев) Никита (Микитка) Семенов

Место рождения

дер. Бротковская на речке Спировке, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1639

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1618 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1639

Отец: Зязин (зезев) Семен Иванов

Мать: не указана

дер. Бротковская на речке Спировке, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Бротковская на речке Спировке, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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