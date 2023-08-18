Зязин (Зезев) Никита (Микитка) Семенов
Место рождениядер. Бротковская на речке Спировке, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1639
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1639
Отец: Зязин (зезев) Семен Иванов
Мать: не указана
дер. Бротковская на речке Спировке, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Бротковская на речке Спировке, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646