Мария Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Леонтий Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гаврила Наумов
Отец ребёнка: Наум Назаров
1782 – 2, 1795 – 15, 1811 -32, 1816 -умер в 1812, ИВ 1801 - 21
Бракосочетание
До 1782
Муж: Наум Назаров
1782 – 28, взята того же погоста Ладвинской волости деревни Прановской умершего крестьянина Леонтия Алексеева
Смерть
1786
1795 – указано, что умерла в 1786