Мария Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Леонтий Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Гаврила Наумов

Отец ребёнка: Наум Назаров

1782 – 2, 1795 – 15, 1811 -32, 1816 -умер в 1812, ИВ 1801 - 21
Бракосочетание
До 1782

Муж: Наум Назаров

1782 – 28, взята того же погоста Ладвинской волости деревни Прановской умершего крестьянина Леонтия Алексеева
Смерть
1786
1795 – указано, что умерла в 1786
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