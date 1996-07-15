Никитина, Кабанова (Ерёмина) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1904
Дата смерти15.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1904
Отец: Никитин Иван Никитич
Мать: Морозова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
21.03.1923
Сын: Кабанов Лев (Лёвушка) Васильевич
Отец ребёнка: Кабанов Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
18.04.1927
Сын: Кабанов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кабанов Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.05.1932
Сын: Ерёмин Александр Александрович
Отец ребёнка: Ерёмин Александр Михайлович
№3297
Рождение ребёнка
23.12.1934
Сын: Ерёмин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Ерёмин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1941
Сын: Ерёмин Вадим Александрович
Отец ребёнка: Ерёмин Александр Михайлович
Крещение
Неизвестно
Николаевская церковь у Боровицких ворот
Смерть
15.07.1996
Свидетельство о смерти выдано Перовским ЗАГС 17.07.96г. запись № 4161
Похороны
Неизвестно