Никитина, Кабанова (Ерёмина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина, Кабанова (Ерёмина) Вера Ивановна

Никитина, Кабанова (Ерёмина) Вера Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1904

Дата смерти

15.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1904

Отец: Никитин Иван Никитич

Мать: Морозова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
21.03.1923

Сын: Кабанов Лев (Лёвушка) Васильевич

Отец ребёнка: Кабанов Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
18.04.1927

Сын: Кабанов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кабанов Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
13.05.1932

Сын: Ерёмин Александр Александрович

Отец ребёнка: Ерёмин Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
№3297
Рождение ребёнка
23.12.1934

Сын: Ерёмин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Ерёмин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1941

Сын: Ерёмин Вадим Александрович

Отец ребёнка: Ерёмин Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Николаевская церковь у Боровицких ворот
Смерть
15.07.1996
Москва, город федерального значения Москва
Свидетельство о смерти выдано Перовским ЗАГС 17.07.96г. запись № 4161
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close