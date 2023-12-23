Леонович Ольга Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1984
Отец: не указан
Мать: Ишекова Алла Анатольевна
Рождение ребёнка
25.03.2011
Дочь: Леонович Ксения Вячеславовна
Отец ребёнка: Леонович Вячеслав Валерьевич
Рождение ребёнка
22.06.2012
Дочь: Леонович Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: Леонович Вячеслав Валерьевич
Рождение ребёнка
14.01.2021
Дочь: Леонович Александра Вячеславовна
Отец ребёнка: Леонович Вячеслав Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан