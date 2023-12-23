Леонович Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонович Ольга Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1984

Отец: не указан

Мать: Ишекова Алла Анатольевна

Рождение ребёнка
25.03.2011

Дочь: Леонович Ксения Вячеславовна

Отец ребёнка: Леонович Вячеслав Валерьевич

Рождение ребёнка
22.06.2012

Дочь: Леонович Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Леонович Вячеслав Валерьевич

Рождение ребёнка
14.01.2021

Дочь: Леонович Александра Вячеславовна

Отец ребёнка: Леонович Вячеслав Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонович Вячеслав Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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